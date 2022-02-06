Video: Крісло в МВС за 60 тисяч та інші зашквари тижня. Факти тижня, 06.02

У Києві відбулася вже вдруге за останній місяць перестрілка прямо під боком столичного СБУ. Під міністром освіти захиталося крісло. Звільнити Сергія Шкарлета вимагають студенти Національного університета Києво-Могилянська академія. Правоохоронці затримали чоловіка, що торгував жирними посадами у міністерстві внутрішніх справ. Ці та інші зашквари - дивіться у сюжеті Катерини Павловської.