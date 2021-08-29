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Video: Круїз смерті. Що насправді стало причиною катастрофи «Адмірала Нахімова»? Факти тижня, 29.08

Катастрофа пасажирського пароплава "Адмірал Нахімов" стала однією з найбільших у Чорному морі. 35 років тому судно вирушило у круїз, але назад не повернулося. Тоді на борту було понад тисяча пасажирів та членів екіпажу. Більшість із них - українці. Нахімову на той час уже понад 60 років. Тому після повернення з круїзу корабель планували списати. Усі деталі трагедії - дивіться у сюжеті Олександра Візгіна.

Круїз смерті. Що насправді стало причиною катастрофи «Адмірала Нахімова»? Факти тижня, 29.08
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Катастрофа пасажирського пароплава «Адмірал Нахімов» стала однією з найбільших у Чорному морі. 35 років тому судно вирушило у круїз, але назад не повернулося.

Тоді на борту було понад тисяча пасажирів та членів екіпажу. Більшість із них — українці. Нахімову на той час уже понад 60 років. Тому після повернення з круїзу корабель планували списати. Усі деталі трагедії — дивіться у сюжеті Олександра Візгіна.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Круїз смерті. Що насправді стало причиною катастрофи «Адмірала Нахімова»? Факти тижня, 29.08 / 29.08.2021 22:03
29.08.2021 22:03

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