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Video: Кримська платформа в дії. Як повертатимемо український півострів? Факти тижня, 29.08

Напередодні 30-річчя незалежності в Києві відбулася подія, яка може стати історичною - Кримська платформа. Вперше Україна зібрала за одним столом усіх своїх світових союзників з деокупації Криму. Саміт став ледь не одним із наймасштабніших міжнародних подій у Києві за всі роки незалежності. До української столиці прибули представники майже півсотні країн світу. Але Кримська платформа аж надто не подобалася Росії. Чому - дивіться у сюжеті Максима Крапівного.

Кримська платформа в дії. Як повертатимемо український півострів? Факти тижня, 29.08
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Напередодні 30-річчя незалежності в Києві відбулася подія, яка може стати історичною — Кримська платформа. Вперше Україна зібрала за одним столом усіх своїх світових союзників з деокупації Криму.

Саміт став ледь не одним із наймасштабніших міжнародних подій у Києві за всі роки незалежності. До української столиці прибули представники майже півсотні країн світу.

Але Кримська платформа аж надто не подобалася Росії. Чому — дивіться у сюжеті Максима Крапівного.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Кримська платформа в дії. Як повертатимемо український півострів? Факти тижня, 29.08 / 29.08.2021 19:41
29.08.2021 19:41

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