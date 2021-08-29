Кримська платформа в дії. Як повертатимемо український півострів? Факти тижня, 29.08

Напередодні 30-річчя незалежності в Києві відбулася подія, яка може стати історичною — Кримська платформа. Вперше Україна зібрала за одним столом усіх своїх світових союзників з деокупації Криму.

Саміт став ледь не одним із наймасштабніших міжнародних подій у Києві за всі роки незалежності. До української столиці прибули представники майже півсотні країн світу.

Але Кримська платформа аж надто не подобалася Росії. Чому — дивіться у сюжеті Максима Крапівного.