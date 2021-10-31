Куди зникли гроші Сбербанку СРСР? І чи є шанс повернути вклади? Факти тижня, 31.10

Росія не любить повертати вкрадене. Історія знає чимало прикладів. Взяти хоча б, заощадження радянського Ощадбанку. Тридцять років тому гроші, які зберігали мільйони людей, просто зникли.

Як за одну ніч Москва списала 90 млрд карбованців лише з українського філіалу Ощадбанку СРСР? Куди поділися ці гроші? І чи є шанс, що колись людям повернуть втрачені вклади — дивіться у сюжеті Михайла Колесникова.