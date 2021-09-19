seach
ICTV - Разом краще

Video: Лебедине озеро для мера Чорноморська та інші зашквари тижня. Факти тижня, 19.09

- Нардепа Гео Лероса запідозрили у підпалі. - ДТП за участі Олександра Трухіна сколихнула всю країну. - Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович назвав АТО курортом. - ДБР впіймало на гарячому хабарника з Міністерства оборони. Ці та інші зашквари - дивіться у сюжеті Катерини Павловської.

Лебедине озеро для мера Чорноморська та інші зашквари тижня. Факти тижня, 19.09
0 Комментировать

— Нардепа Гео Лероса запідозрили у підпалі.

— ДТП за участі Олександра Трухіна сколихнула всю країну.

— Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович назвав АТО курортом.

— ДБР впіймало на гарячому хабарника з Міністерства оборони.

Ці та інші зашквари — дивіться у сюжеті Катерини Павловської.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Лебедине озеро для мера Чорноморська та інші зашквари тижня. Факти тижня, 19.09 / 19.09.2021 19:40
19.09.2021 19:40

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь