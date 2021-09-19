Video: Лебедине озеро для мера Чорноморська та інші зашквари тижня. Факти тижня, 19.09

- Нардепа Гео Лероса запідозрили у підпалі. - ДТП за участі Олександра Трухіна сколихнула всю країну. - Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович назвав АТО курортом. - ДБР впіймало на гарячому хабарника з Міністерства оборони. Ці та інші зашквари - дивіться у сюжеті Катерини Павловської.