(Українська) Легендарний мер. Чим запам’ятався Олександр Омельченко? Факти тижня, 28.11

(Українська) Вижити у темряві. Де знайти електрику, якщо її вимкнули? Факти тижня, 28.11
(Українська) У бойовій готовності. Як готуються до вторгнення українські вояки? Факти тижня, 28.11
(Українська) Кремлівський план. Чи продумує Путін повномасштабну війну? Факти тижня, 28.11
(Українська) Хто «злив» вагнергейт і затіяв держпереворот? Подробиці Зе-марафону. Факти тижня, 28.11
(Українська) Ліки від Covid-19. Що винайшли проти страшного вірусу? Факти тижня, 28.11
(Українська) Нові карантинні правила. Чому не варто відтягувати другу дозу вакцини? Факти тижня, 28.11
Факти тижня – повний випуск – 21.11.2021
Таємниці Байконура. Як українські сталкери потрапили на найзакритіший космодром? Факти тижня, 21.11
Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал