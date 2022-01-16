Макарони по талонах. Чи введуть в Україні продуктові картки? Факти тижня, 16.01

Вже місяць усі активно отримують тисячу за вакцинацію та витрачають її на розваги. Окрім того, деякі банки заявили, що гроші можна буде отримати на звичайну картку.

Тому увесь нинішній тиждень країною гуділа новина: влада готує нам продуктові талони.

Що це таке та чи не означає це повернення до радянських традицій? Що нам видаватимуть по талонах та кому вони будуть доступні — дивіться у сюжеті Олександра Візгіна.