Макарони по талонах. Чи введуть в Україні продуктові картки? Факти тижня, 16.01

Як вижити на війні? Фортеці-сховища, тривожна валізка і армійський резерв. Факти тижня, 16.01
Після протестів. Які наслідки матиме казахстанський Майдан для України? Факти тижня, 16.01
Казахстан після Майдану. Як змінилося життя у країні? Факти тижня, 16.01
Нові карантинні обмеження та чи захистить бустерна доза від омікрону? Факти тижня, 16.01
Цінове ралі. Що подорожчає найближчим часом і як зміниться курс долара? Факти тижня, 16.01
Чи буде війна? Про що домовилися США і Росія? Факти тижня, 16.01
(Українська) Факти тижня – повний випуск – 26.12.2021
(Українська) Куди на свята? Де краще відгуляти канікули: у Львові чи Одесі? Факти тижня, 26.12
Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал