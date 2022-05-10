Металобрухт радянського періоду. Якою зброєю насправді воюють окупанти в Україні? Факти тижня, 08.05

Загадкові смерті російських топ-менеджерів. Що намагаються приховати у Кремлі? Факти тижня, 08.05
Парад без перемоги. Чи оголосить Путін загальну мобілізацію? Факти тижня, 08.05
Факти тижня – повний випуск – 08.05.2022
(Українська) Велика депортація. Навіщо окупанти силоміць вивозять українців у Росію? Факти тижня, 01.05
(Українська) Парад під час війни. Що насправді Путін покаже росіянам на День Перемоги? Факти тижня, 01.05
(Українська) Військові цінники. На скільки можуть подорожчати пальне і продукти? Факти тижня, 01.05
(Українська) Здоров’я Путіна. Яку хворобу приховує кремлівський диктатор? Факти тижня, 01.05
(Українська) Провокації у Придністров’ї. Чи зможе російський десант висадитися на Одещині? Факти тижня, 01.05
«Факты недели» на ICTV установили новый рекорд
Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «