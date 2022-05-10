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Video: Металобрухт радянського періоду. Якою зброєю насправді воюють окупанти в Україні? Факти тижня, 08.05

На справі російська армія виявилась натовпом напівголодних мародерів, яких відправляють на війну у металобрухті радянського зразка. Російська військова машина перетворюється на жалюгідне видовище. Тож їм нічого не лишається, як брати кількістю та лякати світ ядерною зброєю. Чим насправді воює проти України розхвалена російська армія? Та чому в окупантів добре вибухають не лише танки. Розбирався Олександр Мельников.

Металобрухт радянського періоду. Якою зброєю насправді воюють окупанти в Україні? Факти тижня, 08.05
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На справі російська армія виявилась натовпом напівголодних мародерів, яких відправляють на війну у металобрухті радянського зразка. Російська військова машина перетворюється на жалюгідне видовище. Тож їм нічого не лишається, як брати кількістю та лякати світ ядерною зброєю. Чим насправді воює проти України розхвалена російська армія? Та чому в окупантів добре вибухають не лише танки. Розбирався Олександр Мельников.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Металобрухт радянського періоду. Якою зброєю насправді воюють окупанти в Україні? Факти тижня, 08.05 / 10.05.2022 16:19
10.05.2022 16:19

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