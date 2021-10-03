(Українська) На рівні з вояками НАТО. Масштабні міжнародні навчання армійців з 15 країн. Факти тижня.03.10

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«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження