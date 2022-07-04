(Українська) Найбільша загроза світу і чому Україна переможе. Про що говорили на саміті НАТО? Факти тижня, 03.07

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»Укрзалізниця» получит 50 миллионов евро: Оксана Соколова о помощи от Европейского банка реконструкции и развития
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Оксана Соколова в проекте «Евронеделя» рассказала о поддержке для Украины в 9 миллиардов евро
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