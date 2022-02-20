Наступ чи торгова блокада? Навіщо росіяни влаштували морські навчання? Факти тижня, 20.02

Загроза повномасштабного нападу Росії все ще залишається. Сценаріїв безліч. Та найімовірніший, за думкою експертів, напад може бути з Донбасу або Чорноморсько-Азовського регіону.

Окрім того, Росія активно проводить навчання у Чорному морі. Останні вважаються одними із найпотужніших за останні роки.

Чи може під першим ударом опинитись Одеса — дивіться у сюжеті Володимира Рунця.