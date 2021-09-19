Не тюрма, а готель! Чи можливо відкрити Лук’янівське СІЗО для туристів? Факти тижня, 19.09

Старий корпус Лук’янівського СІЗО у Києві, який побудували у 60-х роках XIX століття, перетворюється на готель. Ідею продати будівлю та змінити її призначення озвучив міністр юстиції Денис Малюська.

Що думають щодо цього найвідоміші екс-арештанти Лук’янівки та що приховує готельно-пенітенціарний бізнес-проект — дивіться у сюжеті Михайла Колесникова.