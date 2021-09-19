Нерухомість з видом на море. Скільки коштують апартаменти «болгарських перців»? Факти тижня, 19.09

Чому нерухомість на легендарних болгарських курортах розлітається, наче гарячі пиріжки? Як купити квартиру за ціною євробляхи?

Як виглядають VIP-апартаменти у Болгарії? А також хто з відомих українців та зірок Голлівуду кинув якір на болгарському березі?

Відповіді на ці та інші питання — дивіться у сюжеті Катерини Павловської.