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Video: Невідомі пророцтва Ванги та що означають магічні двійки в датах? Факти тижня, 20.02

Унікальна містична дата, яка трапляється лише раз на тисячоліття - 22.02.2022. У ній одна цифра відзеркалює іншу й однаково читається у двох напрямках. Як з цією датою пов'язане одне з найтаємничіших пророцтв Ванги - дивіться у сюжеті Валерії Черненко.

Невідомі пророцтва Ванги та що означають магічні двійки в датах? Факти тижня, 20.02
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Унікальна містична дата, яка трапляється лише раз на тисячоліття — 22.02.2022. У ній одна цифра відзеркалює іншу й однаково читається у двох напрямках.

Як з цією датою пов’язане одне з найтаємничіших пророцтв Ванги — дивіться у сюжеті Валерії Черненко.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Невідомі пророцтва Ванги та що означають магічні двійки в датах? Факти тижня, 20.02 / 20.02.2022 21:16
20.02.2022 21:16

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