Невідомі пророцтва Ванги та що означають магічні двійки в датах? Факти тижня, 20.02

Унікальна містична дата, яка трапляється лише раз на тисячоліття — 22.02.2022. У ній одна цифра відзеркалює іншу й однаково читається у двох напрямках.

Як з цією датою пов’язане одне з найтаємничіших пророцтв Ванги — дивіться у сюжеті Валерії Черненко.