(Українська) Незаконні Covid-сертифікати та інші «короновини» тижня. Факти тижня, 26.09

(Українська) Сонячні затемнення. Як вони впливають на людей та природу? Факти тижня, 26.09
(Українська) Вперше в Україні: унікальна пересадка серця та легенів. Факти тижня, 26.09
(Українська) Побічні ефекти вакцинації та чому хворіють щеплені? Факти тижня, 26.09
(Українська) Скандал з підводними човнами. Чи вийде Франція з НАТО? Факти тижня, 26.09
(Українська) Замах на друга президента. Хто міг замовити Шефіра? Факти тижня, 26.09
(Українська) П’яна суддя за кермом та інші зашквари. Факти тижня, 26.09
(Українська) Квартири, городи, гуси. Нові податки для українців. Факти тижня, 26.09
Факти тижня – повний випуск – 19.09.2021
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження