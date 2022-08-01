(Українська) Нікополь під постійними обстрілами. Репортаж із місця терору на Дніпропетровщині. Факти тижня, 31.07

(Українська) Нові винищувачі для України. Як сучасні МІГ-29 і F16 можуть змінити ситуацію на фронті? Факти тижня, 31.07
(Українська) Медицина у Польщі. Яке лікування для українців там є безкоштовним? Факти тижня, 24.07
(Українська) Іранські дрони для Росії. Чи змінять «Шахіди» хід війни в Україні? Факти тижня, 24.07
(Українська) Янголи життя. Як «Лікарі без кордонів» рятують людей у прифронтовій зоні? Факти тижня, 24.07
(Українська) Газовий шантаж Путіна. Що стоїть за погрозами закрутити вентиль Європі? Факти тижня, 24.07
(Українська) Брехня вже не та. Чому кремлівські пропагандисти змінюють риторику? Факти тижня, 17.07
(Українська) Вечірки європейських політиків. Хто доклав руку до скандалів із Джонсоном та Шольцом? Факти тижня, 17.07
(Українська) Рекорди долара. Що стоїть за новим зростанням і як це відіб’ється на цінах? Факти тижня, 17.07
Ми це зробили: команда “Фактів тижня” передала дрон на передову
Ведущая ICTV Оксана Соколова кардинально сменила имидж
»Укрзалізниця» получит 50 миллионов евро: Оксана Соколова о помощи от Европейского банка реконструкции и развития
Тысяча бронежилетов и новый автопарк: Оксана Соколова рассказала, как европейцы помогают украинским пограничникам и полиции