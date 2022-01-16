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Video: Нові карантинні обмеження та чи захистить бустерна доза від омікрону? Факти тижня, 16.01

Омікрон з грудня лютує в ЄС. Ну, а в Україні після новорічних свят починається четверта хвиля пандемії. Саме тому в Міністерстві охороні здоров'я дозволили вакцинованим українцям зробити так звану бустерну дозу. За 1,5 тижні цією можливістю скористалися майже 100 тис. українців. Чи захищає бустерна доза від омікрона? Яку вакцину колоти, щоб максимально збільшити захист? Як записатися і де її роблять? Відповіді на всі ваші запитання – в сюжеті Артема Кулі.

Нові карантинні обмеження та чи захистить бустерна доза від омікрону? Факти тижня, 16.01
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Омікрон з грудня лютує в ЄС. Ну, а в Україні після новорічних свят починається четверта хвиля пандемії.

Саме тому в Міністерстві охороні здоров’я дозволили вакцинованим українцям зробити так звану бустерну дозу. За 1,5 тижні цією можливістю скористалися майже 100 тис. українців.

Чи захищає бустерна доза від омікрона? Яку вакцину колоти, щоб максимально збільшити захист? Як записатися і де її роблять? Відповіді на всі ваші запитання – в сюжеті Артема Кулі.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Нові карантинні обмеження та чи захистить бустерна доза від омікрону? Факти тижня, 16.01 / 16.01.2022 19:36
16.01.2022 19:36

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