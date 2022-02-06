Нові сценарії війни. Загрози для України і ризики для Росії. Факти тижня, 06.02

Захід уперто твердить про загрозу повномасштабного вторгнення в Україну вже у лютому. До того ж Президент Путін заручився підтримкою Китаю у питанні не розширення НАТО.

Як же будуть розгортатись події далі? Усі можливі сценарії Олександр Мельников обговорив ексклюзивно з найбільш обізнаними посадовцями та експертами світу.