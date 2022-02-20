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Video: Новий шантаж Москви. Навіщо Держдума хоче визнати ОРДЛО? Факти тижня, 20.02

Кремль зараз максимально нагнітає ситуацію. Державна Дума та Рада федерацій зненацька вирішили провести позапланове засідання. Причому одночасно. А все заради того, щоб обговорити статус окупованих Росією - так званих ДНР та ЛНР. Нещодавно у Держдумі заговорили над офіційним визнанням псевдореспублік. На таку підлу провокацію відреагували відразу в Україні та світі. Що буде, якщо Росія визнає незалежність квазіреспублік на окупованому Донбасі - дивіться у сюжеті Артема Кулі.

Новий шантаж Москви. Навіщо Держдума хоче визнати ОРДЛО? Факти тижня, 20.02
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Кремль зараз максимально нагнітає ситуацію. Державна Дума та Рада федерацій зненацька вирішили провести позапланове засідання. Причому одночасно.

А все заради того, щоб обговорити статус окупованих Росією — так званих ДНР та ЛНР. Нещодавно у Держдумі заговорили над офіційним визнанням псевдореспублік.

На таку підлу провокацію відреагували відразу в Україні та світі. Що буде, якщо Росія визнає незалежність квазіреспублік на окупованому Донбасі — дивіться у сюжеті Артема Кулі.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Новий шантаж Москви. Навіщо Держдума хоче визнати ОРДЛО? Факти тижня, 20.02 / 20.02.2022 19:40
20.02.2022 19:40

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