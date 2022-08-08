(Українська) Обов’язкова евакуація. Як і куди вивозять жителів Донбасу? Факти тижня, 07.08

(Українська) Справа Кравченка. Як СРСР полював на людину, яка вперше розповіла про ГУЛАГ і голодомор? Факти тижня, 31.07
(Українська) Нікополь під постійними обстрілами. Репортаж із місця терору на Дніпропетровщині. Факти тижня, 31.07
(Українська) Не зовсім курортний сезон. Як змінилося життя в Одесі з постійними обстрілами? Факти тижня, 31.17
(Українська) Південний фронт Коли над Херсоном знову замайорить український прапор? Факти тижня, 31.07
(Українська) Нові винищувачі для України. Як сучасні МІГ-29 і F16 можуть змінити ситуацію на фронті? Факти тижня, 31.07
(Українська) Медицина у Польщі. Яке лікування для українців там є безкоштовним? Факти тижня, 24.07
(Українська) Іранські дрони для Росії. Чи змінять «Шахіди» хід війни в Україні? Факти тижня, 24.07
(Українська) Янголи життя. Як «Лікарі без кордонів» рятують людей у прифронтовій зоні? Факти тижня, 24.07
Ми це зробили: команда “Фактів тижня” передала дрон на передову
Ведущая ICTV Оксана Соколова кардинально сменила имидж
»Укрзалізниця» получит 50 миллионов евро: Оксана Соколова о помощи от Европейского банка реконструкции и развития
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