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Video: Олімпіада, вогонь! Як Росія та СРСР прикривали війни спортивними змаганнями? Факти тижня, 06.02

Нинішня олімпіада для України - це не тільки про спорт. Згідно з міжнародними нормами на час Ігор у світі проголошується перемир'я, яке починається за сім днів до Олімпіади та закінчувалося через тиждень після закриття. Але чи шанують у Кремлі традиції, зважаючи на те, що раніше, Росія ніби тільки й чекала змагань для своїх випадів. Як пов’язані олімпійські ігри з міжнародними та воєнними конфліктами - дивіться у сюжеті Сергія Романенка.

Олімпіада, вогонь! Як Росія та СРСР прикривали війни спортивними змаганнями? Факти тижня, 06.02
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Нинішня олімпіада для України — це не тільки про спорт. Згідно з міжнародними нормами на час Ігор у світі проголошується перемир’я, яке починається за сім днів до Олімпіади та закінчувалося через тиждень після закриття.

Але чи шанують у Кремлі традиції, зважаючи на те, що раніше, Росія ніби тільки й чекала змагань для своїх випадів.

Як пов’язані олімпійські ігри з міжнародними та воєнними конфліктами — дивіться у сюжеті Сергія Романенка.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Олімпіада, вогонь! Як Росія та СРСР прикривали війни спортивними змаганнями? Факти тижня, 06.02 / 06.02.2022 22:27
06.02.2022 22:27

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