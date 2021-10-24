(Українська) Олія по €4 тис. за літр. Ексклюзив з трояндових плантацій у Болгарії. Факти тижня, 24.10

(Українська) Куртка, пальто чи шуба? Як утеплитись на зиму? Факти тижня, 24.10
(Українська) Дорожчає пальне, продукти й техніка. Що відбувається з цінами? Факти тижня, 24.10
(Українська) Невже Киву виключили з ОПЗЖ? Усі зашквари тижня. Факти тижня, 24.10
(Українська) Газові тарифи. Скільки платитимемо за опалення? Факти тижня, 24.10
(Українська) Армагедон у лікарнях. Чи вистачить ліжок і кисню? Факти тижня, 24.10
(Українська) Хаос на вокзалах і зупинках. Які обмеження в областях червоної зони? Факти тижня, 24.10
(Українська) Ядерні навчання НАТО в Європі. Навіщо Альянс робить Путіну нерви? Факти тижня, 24.10
(Українська) Факти тижня – повний випуск – 17.10.2021
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження