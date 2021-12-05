(Українська) Омікрон задає пандемії тон. Скільки ще мутуватиме Covid? Факти тижня, 05.12

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(Українська) Тачки для багатих хлопчиків. Ексклюзив з автосалону в Дубаї. Факти тижня, 05.12
(Українська) Долар росте. Що подорожчає до нового року? Факти тижня, 05.12
(Українська) Вийшов сухим із води. Хто «відмазав» депутата Юрченка та інші зашквари. Факти тижня, 05.12
(Українська) Ердоган замість Лукашенка. Чому Туреччина хоче помирити Україну та Росію? Факти тижня, 05.12
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(Українська) Факти тижня – повний випуск – 28.11.2021
(Українська) Таємниця «Курська». Чи винна натівська субмарина у трагедії підводного човна? Факти тижня, 28.11
Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал