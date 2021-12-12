Операція Перл-Харбор. Змова чи провал? Факти тижня, 12.12

У 1945 році США скинули ядерні бомби на японські міста Хіросіму та Нагасакі. Що досі є однією з найдраматичніших подій в історії людства. Але що стало тому причиною?

Одна з ниточок тягнеться до головної Тихоокеанської бази США — Перл Харбор та драми, що там сталась.

Що сталося та як історична подія вплинула на всіх навколо — дивіться у сюжеті Олександра Мельникова.