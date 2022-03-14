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Video: Паніка в путінському бункері. Хто готує в Росії державний заколот? Факти тижня, 14.03

Полетіли генеральські голови. У Москви істерика після провалу бліц-кригу і Путін вже почав шукати крайніх. Під домашній арешт потрапив керівництво 5 служби ФСБ. Ця структура збирала розвіддані про ситуацію в Україні. І як виявилося, доповідала Путіну дезінформацію. Чому у путінському бункері паніка та хто готує у Росії державний заколот - дивіться онлайн у сюжеті Олександра Мельникова.

Паніка в путінському бункері. Хто готує в Росії державний заколот? Факти тижня, 14.03
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Полетіли генеральські голови. У Москви істерика після провалу бліц-кригу і Путін вже почав шукати крайніх.

Під домашній арешт потрапив керівництво 5 служби ФСБ. Ця структура збирала розвіддані про ситуацію в Україні. І як виявилося, доповідала Путіну дезінформацію.

Чому у путінському бункері паніка та хто готує у Росії державний заколот — дивіться онлайн у сюжеті Олександра Мельникова.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Паніка в путінському бункері. Хто готує в Росії державний заколот? Факти тижня, 14.03 / 14.03.2022 18:50
14.03.2022 18:50

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