Video: Парад без перемоги. Чи оголосить Путін загальну мобілізацію? Факти тижня, 08.05

Вся в червоних прапорах, комуністичній символіці та георгіївських стрічках - Москва традиційно готується до щорічного побєдобєсія. Чи оголосить Путін загальну мобілізацію росіян? Які ще сценарії у голові кремлівського диктатора і що він може заявити на параді? Володимир Рунець розібрали все по деталях.