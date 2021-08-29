Парад до 30-річчя Незалежності України. Що лишилося за кадром? Факти тижня, 29.08

День Незалежності Україна відсвяткувала масштабним парадом. Колони техніки, тисячі українських та іноземних військових, безпілотники, військові літаки та найбільша у світі Мрія — усе це українці мали можливість побачити на Хрещатику 24 серпня.

Але що залишилося за кадром святкування? Усі невідомі деталі параду до 30-річниці незалежності — дивіться у сюжеті Олени Зоріної.