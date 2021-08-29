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Video: Парад до 30-річчя Незалежності України. Що лишилося за кадром? Факти тижня, 29.08

День Незалежності Україна відсвяткувала масштабним парадом. Колони техніки, тисячі українських та іноземних військових, безпілотники, військові літаки та найбільша у світі Мрія - усе це українці мали можливість побачити на Хрещатику 24 серпня. Але що залишилося за кадром святкування? Усі невідомі деталі параду до 30-річниці незалежності - дивіться у сюжеті Олени Зоріної.

Парад до 30-річчя Незалежності України. Що лишилося за кадром? Факти тижня, 29.08
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День Незалежності Україна відсвяткувала масштабним парадом. Колони техніки, тисячі українських та іноземних військових, безпілотники, військові літаки та найбільша у світі Мрія — усе це українці мали можливість побачити на Хрещатику 24 серпня.

Але що залишилося за кадром святкування? Усі невідомі деталі параду до 30-річниці незалежності — дивіться у сюжеті Олени Зоріної.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Парад до 30-річчя Незалежності України. Що лишилося за кадром? Факти тижня, 29.08 / 29.08.2021 19:26
29.08.2021 19:26

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