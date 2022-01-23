(Українська) Під прицілом диверсантів. Чи захищені наші персональні дані і стратегічні об’єкти? Факти тижня, 23.01

(Українська) Новий скандал Тищенка. Та інші зашквари тижня. Факти тижня, 23.01
(Українська) Нові рекорди «золотого» батону. Чому дорожчає хліб і що з цінами буде надалі? Факти тижня, 23.01
(Українська) Надсучасний катер для охорони морських кордонів. Що для нас будуть французи? Факти тижня, 23.01
(Українська) Кадровий голод у поліції. Чому звільняються копи? Факти тижня, 23.01
(Українська) Суд над Порошенком. Чим може закінчитися справа проти п’ятого президента? Факти тижня, 23.01
(Українська) Бліцкриг на Харків? Які воєнні сценарії задумав Путін. Факти тижня, 23.01
Факти тижня – повний випуск – 16.01.2022
Таємниця смерті легендарного конструктора. Кому заважав Сергій Корольов? Факти тижня, 16.01
Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал