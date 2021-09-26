(Українська) Побічні ефекти вакцинації та чому хворіють щеплені? Факти тижня, 26.09

(Українська) Сонячні затемнення. Як вони впливають на людей та природу? Факти тижня, 26.09
(Українська) Вперше в Україні: унікальна пересадка серця та легенів. Факти тижня, 26.09
(Українська) Скандал з підводними човнами. Чи вийде Франція з НАТО? Факти тижня, 26.09
(Українська) Замах на друга президента. Хто міг замовити Шефіра? Факти тижня, 26.09
(Українська) П’яна суддя за кермом та інші зашквари. Факти тижня, 26.09
(Українська) Незаконні Covid-сертифікати та інші «короновини» тижня. Факти тижня, 26.09
(Українська) Квартири, городи, гуси. Нові податки для українців. Факти тижня, 26.09
Факти тижня – повний випуск – 19.09.2021
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження