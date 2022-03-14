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Video: Порятунок від війни. Як українських біженців зустрічають по той бік кордону? Факти тижня, 14.03

Через вторгнення Росії уже 2 млн українців стали внутрішніми переселенцями, ще 2,5 млн громадян стали біженцями та виїхали за межі нашої держави. Найбільше тих, хто рятується від війни їдуть у Польщу. Сусідня держава вже прихистила майже 1 млн українців. Як українських біженців зустрічають по той бік кордону - дивіться онлайн у сюжеті Лесі Подинської.

Порятунок від війни. Як українських біженців зустрічають по той бік кордону? Факти тижня, 14.03
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Через вторгнення Росії уже 2 млн українців стали внутрішніми переселенцями, ще 2,5 млн громадян стали біженцями та виїхали за межі нашої держави.

Найбільше тих, хто рятується від війни їдуть у Польщу. Сусідня держава вже прихистила майже 1 млн українців.

Як українських біженців зустрічають по той бік кордону — дивіться онлайн у сюжеті Лесі Подинської.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Порятунок від війни. Як українських біженців зустрічають по той бік кордону? Факти тижня, 14.03 / 14.03.2022 18:55
14.03.2022 18:55

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