Професія заробітчанин. Де найбільше платять за сезонні роботи? Факти тижня, 19.09

Трудовою міграцію українців вже не здивувати. На заході країни є навіть цілі села заробітчан.

За різними підрахунками влади, понад 3 млн українців виїжджають працювати за кордон. Хтось на сезонні роботи, інші їдуть на довший термін, а дехто ж залишається у чужих краях назавжди.

Чому українці масово виїжджають на заробітки, куди їдуть найчастіше та де платять найкраще — дивіться у сюжеті Олексія Кобзара.