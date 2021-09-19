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Video: Професія заробітчанин. Де найбільше платять за сезонні роботи? Факти тижня, 19.09

Трудовою міграцію українців вже не здивувати. На заході країни є навіть цілі села заробітчан. За різними підрахунками влади, понад 3 млн українців виїжджають працювати за кордон. Хтось на сезонні роботи, інші їдуть на довший термін, а дехто ж залишається у чужих краях назавжди. Чому українці масово виїжджають на заробітки, куди їдуть найчастіше та де платять найкраще - дивіться у сюжеті Олексія Кобзара.

Професія заробітчанин. Де найбільше платять за сезонні роботи? Факти тижня, 19.09
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Трудовою міграцію українців вже не здивувати. На заході країни є навіть цілі села заробітчан.

За різними підрахунками влади, понад 3 млн українців виїжджають працювати за кордон. Хтось на сезонні роботи, інші їдуть на довший термін, а дехто ж залишається у чужих краях назавжди.

Чому українці масово виїжджають на заробітки, куди їдуть найчастіше та де платять найкраще — дивіться у сюжеті Олексія Кобзара.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Професія заробітчанин. Де найбільше платять за сезонні роботи? Факти тижня, 19.09 / 19.09.2021 20:12
19.09.2021 20:12

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