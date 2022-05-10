seach
ICTV - Разом краще
  • Главная
  • Проекты
  • ТВ-Программа
    06:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    09:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    12:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    15:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    18:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    21:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    00:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    03:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    Открыть на отдельной странице
  • Видео
  • Онлайн

Video: Прощавай, «рускій мір»! Чим українцям не догодив Пушкін і Булгаков? Факти тижня, 08.05

Російська економіка летить у прірву. Але оскільки Кремль продовжує війну проти України, Захід теж не зупиняється. Цього тижня ЄС повідомив про шостий пакет санкцій. Ось така дерусифікація по-європейськи. Ну, а в Україні, до речі, зараз теж триває своя дерусифікація. Адже чимало діячів, яким у нас встановлювали пам'ятники та називали на їхню честь вулиці, вірно служили Кремлю або були відвертими українофобами. Катерина Павловська розкаже, кого відправлять на звалище історії та чому це так важливо.

Прощавай, «рускій мір»! Чим українцям не догодив Пушкін і Булгаков? Факти тижня, 08.05
0

Російська економіка летить у прірву. Але оскільки Кремль продовжує війну проти України, Захід теж не зупиняється. Цього тижня ЄС повідомив про шостий пакет санкцій. Ось така дерусифікація по-європейськи. Ну, а в Україні, до речі, зараз теж триває своя дерусифікація. Адже чимало діячів, яким у нас встановлювали пам’ятники та називали на їхню честь вулиці, вірно служили Кремлю або були відвертими українофобами. Катерина Павловська розкаже, кого відправлять на звалище історії та чому це так важливо.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Прощавай, «рускій мір»! Чим українцям не догодив Пушкін і Булгаков? Факти тижня, 08.05 / 10.05.2022 16:29
10.05.2022 16:29

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь