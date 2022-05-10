Video: Прощавай, «рускій мір»! Чим українцям не догодив Пушкін і Булгаков? Факти тижня, 08.05

Російська економіка летить у прірву. Але оскільки Кремль продовжує війну проти України, Захід теж не зупиняється. Цього тижня ЄС повідомив про шостий пакет санкцій. Ось така дерусифікація по-європейськи. Ну, а в Україні, до речі, зараз теж триває своя дерусифікація. Адже чимало діячів, яким у нас встановлювали пам'ятники та називали на їхню честь вулиці, вірно служили Кремлю або були відвертими українофобами. Катерина Павловська розкаже, кого відправлять на звалище історії та чому це так важливо.