Річниця трагедії ДНІПРОГЕС. Навіщо Сталін вирішив підірвати греблю у Запоріжжі? Факти тижня, 19.09

Не тюрма, а готель! Чи можливо відкрити Лук’янівське СІЗО для туристів? Факти тижня, 19.09
«Золота» олія. Чому вітчизняний продукт у нас дорожчий, ніж за кордоном? Факти тижня, 19.09
Професія заробітчанин. Де найбільше платять за сезонні роботи? Факти тижня, 19.09
Вибори до Держдуми. Навіщо Путін заводить у парламент бойовиків з Донбасу? Факти тижня, 19.09
Лебедине озеро для мера Чорноморська та інші зашквари тижня. Факти тижня, 19.09
Коли новий локдаун? Які обмеження готують для невакцинованих? Факти тижня, 19.09
Газовий шантаж Путіна у Європі. Чи зростуть тарифи в Україні? Факти тижня, 19.09
(Українська) Факти тижня – повний випуск – 12.09.2021
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження