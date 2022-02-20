Російські яструби миру. Як військові поставили ультиматум Путіну? Факти тижня, 20.02

Хук для Шуфрича та інші зашквари тижня. Факти тижня, 20.02
Чи закриють небо над Україною? Хто посіяв паніку на авіаринку? Факти тижня, 20.02
Наступ чи торгова блокада? Навіщо росіяни влаштували морські навчання? Факти тижня, 20.02
Чи вдасться Заходу приборкати Путіна? Про що говорили у Мюнхені. Факти тижня, 20.02
Новий шантаж Москви. Навіщо Держдума хоче визнати ОРДЛО? Факти тижня, 20.02
Загострення на Донбасі. Для чого бойовики влаштовують нові провокації? Факти тижня, 20.02
(Українська) Факти тижня – повний випуск – 13.02.2022
(Українська) Плавучий палац Путіна і яхти кремлівської еліти. Які секрети вони приховують? Факти тижня, 13.02
«Факты недели» на ICTV установили новый рекорд
Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «