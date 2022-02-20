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Video: Російські яструби миру. Як військові поставили ультиматум Путіну? Факти тижня, 20.02

Один за одним високопоставлені російські офіцери почали жорстко критикувати Путіна. Причому не на кухнях, а публічно. І це люди, які мають авторитет в російській армії. Чи зріє фронда у кремлівських баштах та як слова російських генералів можуть сплутати карти Путіну - дивіться в ексклюзивному сюжеті  Олександра Мельникова.

Російські яструби миру. Як військові поставили ультиматум Путіну? Факти тижня, 20.02
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Один за одним високопоставлені російські офіцери почали жорстко критикувати Путіна. Причому не на кухнях, а публічно. І це люди, які мають авторитет в російській армії.

Чи зріє фронда у кремлівських баштах та як слова російських генералів можуть сплутати карти Путіну — дивіться в ексклюзивному сюжеті  Олександра Мельникова.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Російські яструби миру. Як військові поставили ультиматум Путіну? Факти тижня, 20.02 / 20.02.2022 20:16
20.02.2022 20:16

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