Сертифікат перехворілого і довідка щодо протипоказань. Як живеться вакцинованим і невакцинованим у червоній зоні. Факти тижня, 31.10

Ситуація з коронавірусом в Україні з кожним днем стає все гіршою. До червоної зони вже увійшло 15 областей. Складна епідеміологічна ситуація та переваги для тих, хто має сертифікат, змушує людей ставати у чергу на вакцинацію.

Тож що відбувається у червоних зонах, які порушення уже зафіксували та які протипокази для щеплень цього тижня затвердив МОЗ — дивіться у сюжеті Володимира Рунця.