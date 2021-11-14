(Українська) Шукачі скарбів в Україні. Як натрапити на золоту жилу? Факти тижня, 14.11

(Українська) Звичайна чи електрична? Яку зубну щітку краще обрати? Факти тижня, 14.11
(Українська) Кат із «Ізоляції». Що робив у Києві садист із в’язниці донецької псевдореспубліки? Факти тижня, 14.11
(Українська) На кордоні з Білоруссю. Чи готова Україна стримати нелегальних мігрантів. Факти тижня, 14.11
(Українська) Навіщо Бацька спрямував нелегалів на Польщу? І чим обернеться для ЄС ця міграційна криза? Факти тижня, 14.11
(Українська) Нові пригоди Саакашвілі у Грузії. Та інші зашквари тижня. Факти тижня, 14.11
(Українська) Чи хворіють на Covid вакциновані? І які привілеї дає довідка тим, хто одужав? Факти тижня, 14.11
(Українська) Вугілля, газ чи дрова. Як цієї зими заощадити на опаленні? Факти тижня, 14.11
(Українська) Факти тижня – повний випуск – 07.11.2021
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження