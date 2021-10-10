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Video: Скандал з Укрексімбанком. Головний зашквар тижня. Факти тижня, 10.10

Скандал тижня. В державному Укрексимбанку побили журналістів проекту Схеми. Бо керівнику цієї державної фінустанови не сподобалося одне з питань. Опубліковані відновлені матеріали журналістів викликали резонанс у суспільстві. Керівнику Євгену Мацгеру довелося публічно вибачитися за свою поведінку. Про головний зашквар тижня - дивіться у сюжеті Володимира Рунця.

Скандал з Укрексімбанком. Головний зашквар тижня. Факти тижня, 10.10
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Скандал тижня. В державному Укрексимбанку побили журналістів проекту Схеми. Бо керівнику цієї державної фінустанови не сподобалося одне з питань.

Опубліковані відновлені матеріали журналістів викликали резонанс у суспільстві. Керівнику Євгену Мацгеру довелося публічно вибачитися за свою поведінку.

Про головний зашквар тижня — дивіться у сюжеті Володимира Рунця.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Скандал з Укрексімбанком. Головний зашквар тижня. Факти тижня, 10.10 / 10.10.2021 19:41
10.10.2021 19:41

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