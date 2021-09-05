(Українська) Скандальні ДТП. Чому можновладцям вдається вийти сухими з води? Факти тижня, 05.09

(Українська) Загострення на Донбасі. Чому Кремль розпочав нову небезпечну гру? Факти тижня, 05.09
(Українська) Янголи з жовто-блакитними шевронами. Унікальна спецоперація українських спецпризначенців. Факти тижня, 05.09
(Українська) Пенсії для тих, кому за 40: бути чи не бути? Як рахуватимуть виплати? Факти тижня, 05.09
(Українська) Новий, 5782-й, рік! І ціна паломництва в Умань. Факти тижня, 05.09
(Українська) Американський вояж. Про що домовилися Президенти Байден і Зеленський? Факти тижня, 05.09
(Українська) Фонтан для вантажівки та інші зашквари. Факти тижня, 05.09
(Українська) Бонуси для щеплених. І на які обмеження чекати невакцинованим українцям? Факти тижня, 05.09
Факти тижня – повний випуск – 29.08.2021
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження