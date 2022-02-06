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Video: Скандальні подробиці ДТП з Трухіним і ексклюзивне відео з камер спостереження. Факти тижня, 06.02

Фраза "Я тихенько зараз в ліс піду" миттєво стала мемом. Її сказав народний депутат, слуга народу Олександр Трухін відразу після ДТП під Києвом. Оприлюднили відео зі скандальною аварією аж через декілька місяців. І тут вражає не те, що чотири місяці поспіль нардеп усе заперечував і брехав, а те, що чотири місяці слідство мовчало, а влада вигороджувала слугу народу. Хто ж дав команду сховати свідчення і чому вони спливли саме зараз - дивіться у сюжеті Олександра Візгіна.

Скандальні подробиці ДТП з Трухіним і ексклюзивне відео з камер спостереження. Факти тижня, 06.02
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Фраза «Я тихенько зараз в ліс піду» миттєво стала мемом. Її сказав народний депутат, слуга народу Олександр Трухін відразу після ДТП під Києвом.

Оприлюднили відео зі скандальною аварією аж через декілька місяців. І тут вражає не те, що чотири місяці поспіль нардеп усе заперечував і брехав, а те, що чотири місяці слідство мовчало, а влада вигороджувала слугу народу.

Хто ж дав команду сховати свідчення і чому вони спливли саме зараз — дивіться у сюжеті Олександра Візгіна.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Скандальні подробиці ДТП з Трухіним і ексклюзивне відео з камер спостереження. Факти тижня, 06.02 / 06.02.2022 20:27
06.02.2022 20:27

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