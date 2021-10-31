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Video: Скільки заробляють у екстремальних професіях? Факти тижня, 31.10

Що змушує саперів нервувати? Які секрети рятують життя тілоохоронців президента? І хто погоджується мити вікна на 34 поверсі? Неймовірні експерименти та цікаві факти про екстремальні професії - дивіться у сюжеті Артема Кулі.

Скільки заробляють у екстремальних професіях? Факти тижня, 31.10
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Що змушує саперів нервувати? Які секрети рятують життя тілоохоронців президента? І хто погоджується мити вікна на 34 поверсі?

Неймовірні експерименти та цікаві факти про екстремальні професії — дивіться у сюжеті Артема Кулі.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Скільки заробляють у екстремальних професіях? Факти тижня, 31.10 / 31.10.2021 21:24
31.10.2021 21:24

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