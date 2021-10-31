Скільки заробляють у екстремальних професіях? Факти тижня, 31.10

Небезпечні симптоми. Як вберегтися від інсульту? Факти тижня, 31.10
Як правильно перевзути авто на зиму? Факти тижня, 31.10
Інтернет афери. Як шахраї видурюють ваші гроші? Факти тижня, 31.10
Смертельна ДТП. Чи відмажуть харківського мажора? Факти тижня, 31.10
Гордона не пустили до Саакашвілі та інші зашквари тижня. Факти тижня, 31.10
Сертифікат перехворілого і довідка щодо протипоказань. Як живеться вакцинованим і невакцинованим у червоній зоні. Факти тижня, 31.10
Байрактар на Донбасі. Пташка, що налякала Росію. Факти тижня, 31.10
(Українська) Факти тижня – повний випуск – 24.10.2021
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження