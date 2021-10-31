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Video: Смертельна ДТП. Чи відмажуть харківського мажора? Факти тижня, 31.10

Нещодавно у Харкові сталася резонансна ДТП. Там 16-річний підліток врізався на швидкості в інший легковик. У результаті загинула людина. Автомобіль хлопцю подарували батьки. Цю історію вже назвали Зайцева 2.0. Теж Харків, теж перехрестя, теж мажор за кермом вбиває людей. Усі деталі смертельного ДТП у Харкові - дивіться у сюжеті Галини Якушко.

Смертельна ДТП. Чи відмажуть харківського мажора? Факти тижня, 31.10
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Нещодавно у Харкові сталася резонансна ДТП. Там 16-річний підліток врізався на швидкості в інший легковик. У результаті загинула людина.

Автомобіль хлопцю подарували батьки. Цю історію вже назвали Зайцева 2.0. Теж Харків, теж перехрестя, теж мажор за кермом вбиває людей.

Усі деталі смертельного ДТП у Харкові — дивіться у сюжеті Галини Якушко.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Смертельна ДТП. Чи відмажуть харківського мажора? Факти тижня, 31.10 / 31.10.2021 20:36
31.10.2021 20:36

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