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Video: Спецоперація Путіна. Чи загрожує Україні вторгнення біженців і «кадебістів»? Факти тижня, 21.11

Градус напруги між Москвою і Заходом дедалі зростає. Нарощування військ біля українських кордонів, союзна держава Росії та Білорусі, а також міграційний шантаж Європи. Усе це нова гібридна війна Путіна, в якій ризикує постраждати Україна. Але як саме Кремль може використати нас у своєму хитрому плані? Цього тижня кілька тисяч мігрантів знову намагалися прорвати білорусько-польський кордон. Така картина може стати цілком реальною і для України. Та чи вдасться нам втримати цей натиск - дивіться у сюжеті Олени Зоріної.

Спецоперація Путіна. Чи загрожує Україні вторгнення біженців і «кадебістів»? Факти тижня, 21.11
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Градус напруги між Москвою і Заходом дедалі зростає. Нарощування військ біля українських кордонів, союзна держава Росії та Білорусі, а також міграційний шантаж Європи.

Усе це нова гібридна війна Путіна, в якій ризикує постраждати Україна. Але як саме Кремль може використати нас у своєму хитрому плані?

Цього тижня кілька тисяч мігрантів знову намагалися прорвати білорусько-польський кордон. Така картина може стати цілком реальною і для України. Та чи вдасться нам втримати цей натиск — дивіться у сюжеті Олени Зоріної.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Спецоперація Путіна. Чи загрожує Україні вторгнення біженців і «кадебістів»? Факти тижня, 21.11 / 21.11.2021 20:16
21.11.2021 20:16

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