Стратегічний запас. Їжа на випадок надзвичайної ситуації. Факти тижня, 06.02

Якщо завтра війна. План дій на випадок агресії. Факти тижня, 06.02
Крісло в МВС за 60 тисяч та інші зашквари тижня. Факти тижня, 06.02
Удар з Білорусі. Як Україна зміцнює північний рубіж? Факти тижня, 06.02
Нові сценарії війни. Загрози для України і ризики для Росії. Факти тижня, 06.02
Чи захистить Україну новий союз з Польщею та Великою Британією? Факти тижня, 06.02
Скандальні подробиці ДТП з Трухіним і ексклюзивне відео з камер спостереження. Факти тижня, 06.02
(Українська) Факти тижня – повний випуск – 30.01.2022
(Українська) Російські мажори без грошей. Коли Захід позбавить росіян найдорожчого? Факти тижня, 30.01
Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал