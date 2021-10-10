Стильно, модно, економно. Чому секонд-хенд знову в тренді? Факти тижня, 10.10

Секонд-хенди досі дуже популярні серед українців. Бо з нашими доходами для багатьох це чи не єдина можливість нормально вдягнутися.

Хоча часто тут можна зустріти навіть зірок. Адже в купі мотлоху трапляється справжня фірма.

Як вдягнутися дешево та модно? Що буде з цінами на одяг цієї осені? А також чи можна самому заробити на секонді — дивіться у сюжеті Галини Якушко.