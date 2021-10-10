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Video: Стильно, модно, економно. Чому секонд-хенд знову в тренді? Факти тижня, 10.10

Секонд-хенди досі дуже популярні серед українців. Бо з нашими доходами для багатьох це чи не єдина можливість нормально вдягнутися. Хоча часто тут можна зустріти навіть зірок. Адже в купі мотлоху трапляється справжня фірма. Як вдягнутися дешево та модно? Що буде з цінами на одяг цієї осені? А також чи можна самому заробити на секонді - дивіться у сюжеті Галини Якушко.

Стильно, модно, економно. Чому секонд-хенд знову в тренді? Факти тижня, 10.10
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Секонд-хенди досі дуже популярні серед українців. Бо з нашими доходами для багатьох це чи не єдина можливість нормально вдягнутися.

Хоча часто тут можна зустріти навіть зірок. Адже в купі мотлоху трапляється справжня фірма.

Як вдягнутися дешево та модно? Що буде з цінами на одяг цієї осені? А також чи можна самому заробити на секонді — дивіться у сюжеті Галини Якушко.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Стильно, модно, економно. Чому секонд-хенд знову в тренді? Факти тижня, 10.10 / 10.10.2021 20:22
10.10.2021 20:22

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