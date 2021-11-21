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Video: Таємниці Байконура. Як українські сталкери потрапили на найзакритіший космодром? Факти тижня, 21.11

Двоє українців тихцем потрапили на суперзакритий об'єкт – космодром Байконур. І зафільмували запуск справжньої ракети. Київські сталкери розповіли, як їм це вдалося та які неймовірні речі вони бачили у секретній зоні. Більше про це - дивіться у сюжеті Артема Кулі.

Таємниці Байконура. Як українські сталкери потрапили на найзакритіший космодром? Факти тижня, 21.11
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Двоє українців тихцем потрапили на суперзакритий об’єкт – космодром Байконур. І зафільмували запуск справжньої ракети.

Київські сталкери розповіли, як їм це вдалося та які неймовірні речі вони бачили у секретній зоні. Більше про це — дивіться у сюжеті Артема Кулі.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Таємниці Байконура. Як українські сталкери потрапили на найзакритіший космодром? Факти тижня, 21.11 / 21.11.2021 21:11
21.11.2021 21:11

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