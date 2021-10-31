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Video: Таємниця смерті Брюса Лі. Факти тижня, 31.10

Нещодавно на знімальному майданчику сталася трагічна подія з актором Алеком Болдвіном. Він випадково вбив операторку Галину Гатчинс. Після цього усі почали закликати відмовитися від зброї. Підтримала цю ініціативу і навіть Еліза Хаттон, наречений якої Брендон Лі теж помер за подібних обставин. Сам же актор за загадковим співпадінням повторив долі свого батька - Брюса Лі. Історичний детектив про смерті обох - дивіться у сюжеті Олександра Мельникова.

Таємниця смерті Брюса Лі. Факти тижня, 31.10
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Нещодавно на знімальному майданчику сталася трагічна подія з актором Алеком Болдвіном. Він випадково вбив операторку Галину Гатчинс.

Після цього усі почали закликати відмовитися від зброї. Підтримала цю ініціативу і навіть Еліза Хаттон, наречений якої Брендон Лі теж помер за подібних обставин.

Сам же актор за загадковим співпадінням повторив долі свого батька — Брюса Лі. Історичний детектив про смерті обох — дивіться у сюжеті Олександра Мельникова.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Таємниця смерті Брюса Лі. Факти тижня, 31.10 / 31.10.2021 21:17
31.10.2021 21:17

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