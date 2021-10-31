Таємниця смерті Брюса Лі. Факти тижня, 31.10

Нещодавно на знімальному майданчику сталася трагічна подія з актором Алеком Болдвіном. Він випадково вбив операторку Галину Гатчинс.

Після цього усі почали закликати відмовитися від зброї. Підтримала цю ініціативу і навіть Еліза Хаттон, наречений якої Брендон Лі теж помер за подібних обставин.

Сам же актор за загадковим співпадінням повторив долі свого батька — Брюса Лі. Історичний детектив про смерті обох — дивіться у сюжеті Олександра Мельникова.