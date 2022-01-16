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Video: Таємниця смерті легендарного конструктора. Кому заважав Сергій Корольов? Факти тижня, 16.01

Легендарний конструктор Сергій Корольов народився у Житомирі 12 січня, а помер у Москві - 14 січня на операційному столі. Це спровокували купу запитань та чуток, бо батьку космонавтики було усього 59 років. Чи дійсно його вбила радянська система - дивіться в історичному детективі Олександра Мельникова.

Таємниця смерті легендарного конструктора. Кому заважав Сергій Корольов? Факти тижня, 16.01
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Легендарний конструктор Сергій Корольов народився у Житомирі 12 січня, а помер у Москві — 14 січня на операційному столі.

Це спровокували купу запитань та чуток, бо батьку космонавтики було усього 59 років.

Чи дійсно його вбила радянська система — дивіться в історичному детективі Олександра Мельникова.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Таємниця смерті легендарного конструктора. Кому заважав Сергій Корольов? Факти тижня, 16.01 / 16.01.2022 21:06
16.01.2022 21:06

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