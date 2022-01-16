Цінове ралі. Що подорожчає найближчим часом і як зміниться курс долара? Факти тижня, 16.01

Виклики цього року будуть чималими у різних сферах. Загроза військового вторгнення вже розігнала курс долара. Експерти прогнозують рекордний стрибок цін. І тут впливає світова інфляція, яку очікують цього року.

Що це нам принесе та до яких трендів готувати гаманці у 2022 році — дивіться у сюжеті Лесі Подинської.