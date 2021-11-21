Вагнергейт 2.0. Хто в Україні злив спецоперацію із затримання російських найманців? Факти тижня, 21.11

Чайний клондайк в Україні. Як правильно обирати та пити чай? Факти тижня, 21.11
Спецоперація Путіна. Чи загрожує Україні вторгнення біженців і «кадебістів»? Факти тижня, 21.11
Кива без пістолета. Чому у скандального депутата забрали зброю та інші зашквари. Факти тижня, 21.11
Екологічні бомби. Де в Україні ховають токсичні відходи? Факти тижня, 21.11
Вакциновані всі. Чи вдалось Ізраїлю подолати коронавірус? Факти тижня, 21.11
Вовина тисяча. Коли і як українці отримають гроші? Факти тижня, 21.11
(Українська) Факти тижня – повний випуск – 14.11.2021
(Українська) Золота лихоманка. Як знайти український клондайк? Факти тижня, 14.11
Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал