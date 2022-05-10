Video: Велика конфіскація. Чи допоможе нам Захід використати закордонні активи росіян? Факти тижня, 08.05

Франція заарештувала майно російського олігарха Михайла Фрідмана. Розкішний маєток знаходиться у курортному Сен-Тропе. За даними журналістів Схем, віллу здавали в оренду. Це щомісяця приносило власнику кількасотень тисяч євро. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в усьому світі вже заморозили десятки таких об'єктів. США та Канада збираються продавати їх. А гроші передавати Україні. Про які суми йдеться і чи можуть виникнути якісь труднощі - розбиралася Олена Зоріна.