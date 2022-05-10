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Video: Велика конфіскація. Чи допоможе нам Захід використати закордонні активи росіян? Факти тижня, 08.05

Франція заарештувала майно російського олігарха Михайла Фрідмана. Розкішний маєток знаходиться у курортному Сен-Тропе. За даними журналістів Схем, віллу здавали в оренду. Це щомісяця приносило власнику кількасотень тисяч євро. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в усьому світі вже заморозили десятки таких об'єктів. США та Канада збираються продавати їх. А гроші передавати Україні. Про які суми йдеться і чи можуть виникнути якісь труднощі - розбиралася Олена Зоріна.

Велика конфіскація. Чи допоможе нам Захід використати закордонні активи росіян? Факти тижня, 08.05
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Франція заарештувала майно російського олігарха Михайла Фрідмана. Розкішний маєток знаходиться у курортному Сен-Тропе. За даними журналістів Схем, віллу здавали в оренду. Це щомісяця приносило власнику кількасотень тисяч євро. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в усьому світі вже заморозили десятки таких об’єктів. США та Канада збираються продавати їх. А гроші передавати Україні. Про які суми йдеться і чи можуть виникнути якісь труднощі — розбиралася Олена Зоріна.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Велика конфіскація. Чи допоможе нам Захід використати закордонні активи росіян? Факти тижня, 08.05 / 10.05.2022 16:26
10.05.2022 16:26

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